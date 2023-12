CONCENTUS ALIUS & MKSM: „Loving Myself“

× Erweitern CONCENTUS ALIUS und MKSM

Foto: M. Rädel Orchestermusik und Winter, das gehört zusammen

Schmachtende Geigen, orchestrale Welten. Im Winter und ganz besonders zur besinnlichen Adventszeit und dann an Weihnachten steht #mensch auf pure Harmonie. Bei MKSM kommt dann noch eine große Portion Queerness und Gefühl dazu.

Am 2. Advent feiert sein neuer Videoclip mit den Streicher*innen des ältesten queeren Orchesters Deutschlands, CONCENTUS ALIUS, sein Video zu „Loving Myself“ in einer Orchester-Geigen-Version seine Premiere. Natürlich hier bei uns!

Um 18 Uhr gibt es hier die kleine Hymne über die Liebe zu sich selbst zu sehen. Wer ist MKSM? Sänger, Songwriter, Geiger und LGBTIQ*-Aktivist, sein richtiger Name ist Maksim. Als schwuler Russe, in der Ukraine aufgewachsen, hat der Wahl-Berliner viel zu erzählen. Und tut genau das in seiner meist poppigen und jetzt besinnlichen Musik. mksm-music.com