CoroNO!!! ESC abgesagt

Die European Broadcasting Union (EBU) hat den diesjährig in Rotterdam geplanten Eurovision Song Contest aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

In einem Statement bedauerten die Macher, das erste Mal in 65 Jahren keinen ESC durchführen zu können. Es tue ihnen leid:

„Für die Künstler aus 41 teilnehmenden Ländern, unsere Eröffnungs- und Intervall-Acts, die ihr Herz und ihre Seele in ihre Performance stecken. Für die Fans, die uns immer unterstützt haben und bis zum letzten Moment Vertrauen bewahrt haben. Und nicht zuletzt für das fantastische Team, das in den letzten Monaten sehr hart gearbeitet hat, um diese 65. Ausgabe zu einem großen Erfolg zu machen. Wir verstehen und teilen diese Enttäuschung.“

Jon Ola Sand, Executive Supervisor der EBU ergänzte:

„Wir sind sehr stolz auf den Eurovision Song Contest, der seit 64 Jahren Menschen in ganz Europa vereint. Und wir sind zutiefst enttäuscht über diese Situation. Die EBU zusammen mit dem Host Broadcaster NPO, NOS, AVROTROS und die Stadt Rotterdam werden weiterhin darüber sprechen, ob es möglich ist, den Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam auszurichten. Ich möchte mich bei allen bedanken, die dieses Jahr an der Durchführung eines großartigen Eurovision Song Contest beteiligt waren. Wir bedauern diese Situation sehr, aber ich kann Ihnen versprechen: Der Eurovision Song Contest wird stärker als je zuvor zurückkehren.“