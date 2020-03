Corona-Lagerkoller? Musik hilft!

× Erweitern Foto: B. Diedering Live-Auflegen geht gerade nur via Stream. Trotzdem ein schönes Bild von ESKEI83

Foto: J. Heinze ESKEI83

In der Quarantäne, egal, ob angeordnet, oder freiwillig, musst du auch mal für gute Vibes im Homeoffice oder der WG sorgen. Dieser Musiker hier hat jetzt einen Track am Start, der dir sicherlich Frühlingslaune machen wird!

„Walk Away“ wurde zusammen mit dem Singer-Songwriter H. Kenneth aus Nashville komponiert und ist eine poppige Mischung aus Rave, Elektro, Pop, Folk und etwas Techno. ESKEI83, aufgewachsen übrigens in sächsischen Oberlausitz, selbst wird in die Trap- und Future-Bass-Ecke eingeordnet. Wieder was gelernt!

Fun Facts: Zuerst machte er eine Ausbildung als Mediengestalter, seit 2005 ist er als DJ erfolgreich – und arbeitete schon mit Den Fantastischen Vier zusammen.