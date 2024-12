Nancy Sinatra: „Country, My Way“ und „Sugar“

Expand Foto: www.nancysinatra.com Nancy Sinatra Madonna, U2 und auch Lana Del Rey nennen Nancy als Inspiration

Gleich zwei Alben von Nancy Sinatra erblicken erneut das Licht der Welt, mit Bonus-Tracks und natürlich remastered (also mit bester, verbesserter Tonqualität). Beide Werke erschienen erstmals 1967 und nun gibt es sie neu ab dem 13. Dezember.

Zum einen können wir uns über das legendäre Bikini-Cover-Album „Sugar“ freuen, das unter anderem den Top-5-Hit „Sugar Town“ enthält. Zum anderen gibt es „Country, My Way“ mit dem Top-10-Hit „Jackson“ zusammen mit Lee Hazlewood als Neuauflage. Diese beinhaltet zudem noch die beiden Charthits „Lightning's Girl“ (wurde unlängst in der letzten Staffel der Erfolgsserie „Mord mit Aussicht“ eingebaut) und „You Only Live Twice“ (aus dem Soundtrack zum James-Bond-Klassiker „Man lebt nur zweimal“ aus dem Jahr 1967).

Beide Alben sind 1960er-Pop, wobei „Sugar“ mehr Dixieland-Bigband- und Blues-Einflüsse hat, „Country, My Way“ ist eben Country-Pop. Was die beiden Studioalben so wertvoll macht, ist, dass #mensch handgemachte Musik mit ungewöhnlichen Texten und vor allem klasse Melodien bekommt. Musik ohne Vocoder, ohne zu viel von allem, einfach Nancy Sinatra und Band – mit einem herrlichen Vintage-Touch. Und natürlich auch auf Vinyl zu haben! www.nancysinatra.com