Cults: „To the Ghosts“

Ende Juli erscheint von den 1960ern geküsster Pop, der leichtfüßiger und dann doch etwas melancholischer kaum sein könnte, „To the Ghosts“ von Cults. Brian Oblivion und Madeline Follin beweisen einmal mehr, dass sie ein Händchen haben für perfekten Pop, der irgendwie (sehr angenehm!) aus der Zeit gefallen zu sein scheint.

„Unbewusst haben wir unsere ganze Karriere damit verbracht, eine eigene Welt aufzubauen“, so Brian. „Wir versuchen einfach, die Emotion zu schaffen, die wir fühlen wollen. Dieses Album ist ein weiteres Stück des Puzzles, aber das Bild ist noch nicht fertig. Wir wären trotzdem in Cults, egal was passiert. So leben wir unser Leben.“ Und Madeline ergänzt: „Wir haben nie ein anderes Leben gekannt. Wir haben die Band im College gegründet, und wir haben nicht aufgehört.“ Am 26. Juli erscheint das neue Album. Wir konnten schon reinhören und sind begeistert. www.cultscultscults.com

