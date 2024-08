Da isse wieder: Lady Gaga

×

Ob sie bei den Olympischen Spielen in Paris nun Vollplayback gesungen hat oder auch nicht, ist eigentlich egal. Die Show war gut, das Lied auch und dass sie es sonst live kann, hat Lady Gaga schon oft genug bewiesen.

Zum Beispiel um 2008 herum, als wir sie das erste Mal live sahen, da war sie mit einem DJ zusammen die Vorband der damals populären Pussycat Dolls. Kurz darauf wurde „Just Dance“ zum Hit, es folgte ein von den Medien sehr befeuerter kometenhafter Aufstieg in den Pop-Olymp, der es auch verkraften konnte, dass sich nicht jedes Album so gut verkaufte wie „The Fame“, das über 18 Millionen Mal über die Ladentheke ging. Doch auch ihr letztes Studioalbum „Chromatica“ (wir berichteten) war 2020 noch ein Millionenseller – das muss #mensch erstmal schaffen, die Fans so lange zu begeistern. Ihr Name steht bei vielen vor allem für die frühen Erfolge, etwa „Bad Romance“, „Paparazzi“ oder auch ihre Hommagen an andere Künstler*innen: „Alejandor“ (klang wie Ace of Base) oder „Born This Way“ (Madonna, und nicht nur sie, bemerkte Ähnlichkeiten zu ihrem Klassiker „Express Yourself“). Sei es drum! Lady Gaga ist ein immer höchst unterhaltsames Gesamtkunstwerk, das auf der Leinwand genauso unterhält wie mit der Musik. Und jetzt legt sie rockig mit Bruno Mars los! Hier ist das brandneue Video zu „Die With a Smile“, unser Video des Tages:

