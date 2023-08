Da ist er wieder, der Eistaucher

× Erweitern Foto: Bastian Bochinski Rampue

Ende August erscheint ein neues Werk aus dem Hause rampue, das mit Trance, Dub und House erfreut. Und auch der Eistaucher ist dabei. Ein gefiederter Freund aus dem Norden, der seinen Platz in der Musik gefunden hat.

Seit den frühen 1990ern steht sein charakteristischer Ruf für Trance und auch tropische Musik. Dabei lebt der Eistaucher zum Beispiel in der Tundra, auf Grönland und im borealen Nadelwald im nördlichen Nordamerika. Warum ich das schreibe? Weil er auf dem neuen Album von rampue zu hören ist: „Bubblebath Trance“. Eigentlich ein Wunder, dass es dieses Album gibt, denn am Anfang stand ein kleines Unglück:

„Alles begann und endete im selben Moment: mein geschätzter Katzenbegleiter, mein Laptop, der von einem unbeabsichtigten Bad überschwemmt wurde, und leider ein Mangel an Backups. Das daraus resultierende Unglück ist ein Echo chaotischer Ruhe“, so der Berliner Künstler.

Der Kater (sein Name: Frühstück) ist also schuld! In diesem Falle haben wir ihm zu danken: „Bubblebath Trance“ ist ein sehr stimmiges und elektrisierendes Werk geworden. Abwechslungsreich und mehr als nur hörbar. Unsere Anspieltipps sind „Salz“, „Take Away“, „Die Leiden des hungrigen Fruehstuecks“ und „Tripomatic“ (mit dem Eistaucher). www.instagram.com/rampue, www.facebook.com/rampuerampue