Daft Punk – was für ein schönes Jubiläum!

×

× Erweitern Foto: Daft Life Ltd.

Giorgio Moroder

Das französische Producer-Duo Daft Punk bestand von 1993 bis 2021. Als Vorbilder nannten Guy-Manuel de Homem-Christo und Thomas Bangalter** unter anderem Giorgio Moroder und Nile Rodgers von Chic – mit denen sie auch zusammenarbeiteten. Unlängst erschien die Jubiläumsausgabe ihres wohl wichtigsten (Pop-)Albums „Random Access Memories“.

Daft Punk

Das Werk vereint den Klassiker „Get Lucky“ mit Nile Rodgers und Pharrell Williams, „Infinity Repeating“ mit THE-STROKES-Sänger Julian Casablancas sowie unter anderem 35 Minuten bisher unveröffentlichte Musik und Demos. Unser Anspieltipp ist der Chart-Hit „Lose Yourself to Dance“ feat. Pharrell Williams (Producer, DJ und seit diesem Jahr auch Kreativchef der Männerlinie der französischen Luxus-Modemarke Louis Vuitton).

Wissenswertes für Daft Punk: Die beiden in den 1990ern groß gewordenen Musiker, die mit Technolektro-, French-House- und Disco-Hits wie „Da Funk“, „Around the World“, „Starboy“ zusammen mit The Weeknd, „Harder, Better, Faster, Stronger“ und „Robot Rock“ die Welt bewegten, begeisterten 2010 auch mit dem Soundtrack zum Kinostreifen „TRON: LEGACY“. Und der Daft-Punk-Klassiker „One More Time“ von 2000 basiert auch etwas auf dem gleichnamigen Lied von Sister Sledge von 1979. „Random Access Memories 10th Anniversary Edition“ ist als 3LP, 2 CD, Streaming und Download erschienen.

** Als Teil des Trios Stardust landete er 1998 den Welthit „Music Sounds Better With You“.