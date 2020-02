Daft Punk, Faithless, Milk & Sugar

Das 1997 gegründete Duo Milk & Sugar hat sich einer ganzen Reihe Klub- und Ibiza-Klassikern angenommen.

„Sky And Sand“ von Fritz und Paul Kalkbrenner oder „Insomnia“ von Faithless zum Beispiel. Oder auch „One More Time“ von Daft Punk sowie „Levels“ von Acicii. Kennt man, liebt man, will man gerne auch mal anders umgesetzt hören.