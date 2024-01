„Dance Alone“ – Kylie Minogue und Sia?!

× Erweitern Fotos: @siamusic, @kylieminogue Sia Kylie

Die eine, Kylie, ist eine Pop-Ikone seit den 1980ern, die andere, Sia, eine DER Stimmen des noch sehr jungen 21. Jahrhunderts, eine großartige Songschreiberin. Beide Künstlerinnen kommen aus Australien, beide sind beständig in den Charts – und vereinen nun wohl ihre Kräfte.

Sia, das steht für Emotionen und extrem ausdrucksstarkes Singen. Zu den bekanntesten Nummern der 1975 geborenen Musikerin gehören Lieder wie „Cheap Thrills“, „The Greatest“, „Never Give Up“ und natürlich „Titanium“, „Flames“ und „She Wolf (Falling to Pieces)“ (alle drei mit „Mr Waschbrettbauch“, dem Eurodance-König David Guetta) sowie „Chandelier“ und ganz aktuell „Gimme Love“. Jetzt kommt wohl im Februar „Dance Alone“, ihr Duett mit Kylie Minogue, die Erwartungen sind hochgesteckt.

Denn Kylie Minogue ist ein Weltstar. Und seit 1987 immer irgendwo in den Charts, jedes Album ist ein Erfolg, zudem glänzt sie als Schauspielerin und Prominente, die nicht nur gute Laune verbreitet, sondern sich auch immer für die LGBTIQ*-Community einsetzt. Hits wie „Can’t Get You Out of My Head“, „All the Lovers“, „Slow“, „In My Arms“, „Better the Devil You Know“, „The Loco-Motion“, „Dancing“ und „I Should Be So Lucky“ der 1968 geborenen Künstlerin garantieren weltweit volle Tanzflächen. Ihr 2023er-Hit „Padam Padam“ wurde zur Pride-Hymne der queeren Community. Offiziell gibt es noch nichts zu hören, aber es kursieren kurze Ausschnitte der Nummer im Internet, denn Kylie soll das Lied wohl schon ab und an präsentiert haben. Mehr dazu bald hier!