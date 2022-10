DARDUST „DUALITY“

× Erweitern Foto: A. de Masi

Der italienische Pianist und Elektronik-Produzent Dardust stellt auf seinem Doppelalbum „Duality“, das am 28.10. bei Sony Masterworks erscheint, die akustische und elektronische Welt seines musikalischen Kosmos einander gegenüber.

„Duality“ ist damit auch eine Dekonstruktion derjenigen Genre-verbindenden Musik, die Dardust definiert.Faini erklärt: „Ich bin schon immer von der Psychologie fasziniert, was mir geholfen hat, den Dualismus zu verstehen, der meine musikalische Ausdrucksweise bestimmt. Für „Duality“ wollte ich die beiden Extreme meiner musikalischen und künstlerischen Vorstellungskraft als Dardust aber so herausarbeiten, als würden sie von den verschiedenen Hemisphären meines Gehirns beeinflusst werden und getrennt sein: Elektronische Musik und Klavier.“Die beiden Hälften von „Duality“ repräsentieren somit die beiden Hemisphären des menschlichen Gehirns. Die Soloklavierstücke auf RIGHT HEMISPHERE repräsentieren den emotionalen Teil. Sie sind von der Natur und Bezügen zur asiatischen Philosophie inspiriert und durch einen spontanen Kompositionsansatz mit Improvisationsanteil geprägt. Die elektronischen Tracks auf LEFT HEMISPHERE symbolisieren den rationalen Teil des Gehirns und den „Ingenieur“ als Künstler. Sie wurden als Klanggeometrie geformt, in der sich Pattern, Beats und Synthesizern zu einer künstlerischen Erzählung zusammenfügen. Wenngleich die Musik von Dardust somit als Herzensprojekt von Faini einer persönlichen künstlerischen Idee folgt, ist er auch mit seiner eigensinnigen Melange aus elektronischer Musik und Klassik enorm erfolgreich. Die Musik von Dardust war bei globalen Veranstaltungen wie dem Superbowl, dem NBA All Star Game, einer Keynote zur Produkteinführung von Apple und der Flaggenübergabe bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking zu hören, um nur einige zu nennen.