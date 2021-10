Das Comeback des Jahres?

× Erweitern Adele

Foto: www.instagram.com/adele Adele Funfact: Sie ist Fan der Spice Girls

Soul-Königin Adele meldet sich zurück. Gestern postete sie einen kurzen Clip auf Social Media und verriet das Datum ihres – womöglichen – Comebacks: 15. Oktober. Erfahren wir Mitte Oktober also, ob es ein neues Album, eine „Best of“ oder (sehr wahrscheinlich) eine neue Single namens „Easy On Me“ geben wird? Wir sind gespannt.

Seit einigen Jahren, etwa fünf, gab es keine neuen Veröffentlichungen mehr von der stimmstarken Sängerin mit einem Hang zum Drama (textlich). Für Drama sorgte bizarrerweise auch, dass sie sich nun fit und sportlich präsentiert. Füllige Fans monierten, dass sie nun kein Vorbild mehr sei für große Größen Tragende. Hm, aber ist das nicht ihre Sache? Sie hatte keine Lust mehr auf ein pfundiges Leben, also änderte sie ihren Lebensstil. Ihre Sache! Wir freuen und erst mal auf neue Musik.

Über Adele: Die am 5. Mai 1988 geborene Sängerin ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Soul-Sängerinnen der Welt. Seit 2007 hat sie sich mit Hits wie „Rolling in the Deep“, „Someone Like You“, „Chasing Pavements“ und „Hello“ eine weltweite – auch prominente – Fangemeinde aufgebaut. Schon immer setzte Adele sich für Queers ein und 2012 sang die Spice-Girls-Freundin die James-Bond-Hymne „Skyfall“. Eine tolle Künstlerin! www.adele.com