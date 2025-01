Das neue Album ist da! Kim Wilde: „Closer“

× Erweitern Foto: Sean Vincent

Kim Wilde – ihr Name ruft sofort Erinnerungen wach, denn die Künstlerin aus UK ist schon seit den 1980ern im Musikbusiness und landete Hits wie „Kids in America“, „You Came“, „View From a Bridge“ oder auch „Lights Down Low“ und „You Keep Me Hangin’ On“ **. Mit dem Album„Closer“ meldet sie sich nun zurück. Und kommt auf Tour.

„Closer aufzunehmen war wirklich eine absolute Freude ... Es fühlt sich wie der natürliche Begleiter von Close *** aus dem Jahr 1988 an, und ich glaube, es spiegelt perfekt wider, wo ich mich heute musikalisch gesehen befinde.“

Die 1960 in London geborene Musikerin ist dank Erfolgen wie „Cambodia“ weltweit ein Begriff und weiß immer wieder zu überraschen, 2025 klingt Kim wieder rockiger! Ihre Kunst entsteht meist zusammen mit ihrem Bruder, bis heute landet Kim Wilde, die übrigens meint, eine UFO-Begegnung gehabt zu haben, damit immer wieder hoch in den internationalen Album-Charts. Kim Wildes Tour-Termine haben wir hier für dich:

„CLOSER“-Tour 2025: 13.11.2025 München, Circus Krone, 14.11.2025 Stuttgart, Im Wizemann, 15.11.2025 Frankfurt, Batschkapp, 17.11.2025 Köln, Gloria, 18.11.2025 Bochum, Starlight Express Theater, 20.11.2025 Hannover, Capitol, 21.11.2025 Münster, Jovel, 22.11.2025 Bremen, Modernes, 24.11.2025 Hamburg, Große Freiheit 36, 25.11.2025 Berlin, Columbiahalle, 26.11.2025 Leizpig, Haus Auensee, 28.11.2025 CH-Luzern, KKL, 29.11.2025 CH-Lausanne, Docks, www.kimwilde.com

** ein Cover der Girlgroup The Supremes

*** 1988 erschien mit „Close“ eines ihrer erfolgreichsten Alben, das dank Hits wie „Four Letter Word“ und „Never Trust a Stranger“ bis heute populär ist

