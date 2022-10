Das Süße und das Erschütternde von Röyksopp

× Erweitern Foto: Stian Andersen Röyksopp Seit 2001 komponiert das aus Norwegen kommende Produzenten-, DJ- und Remixer-Duo Torbjørn Brundtland und Svein Berge als Röyksopp viele einflussreiche Kompositionen, etwa „The Girl and the Robot“, „Poor Leno“, „What Else Is There?“ und „Control“

Röyksopp Als musikalische Einflüsse nennen die Musiker auch den Wald und die Natur

Im November erscheint der dritte Teil, der Abschluss der „Profound Mysteries“-Trilogie des skandinavischen Duos Röyksopp. Und der hat es in sich.

So arbeiteten die beiden Musiker Svein Berge und Torbjørn Brundtland zum Beispiel mit Alison Goldfrapp von – ta-dah! – Goldfrapp („The Night“) zusammen, wagten sich an Disco („Feeli It“ mit Maurissa Rose) und lassen einen in dramatische Elektrowelten eintauchen („Speed King“). Trotz der recht unterschiedlichen Musik ein äußerst stimmiges Werk, eines ihrer besten Alben überhaupt.

Über ihr Werk verraten die beiden Künstler aus Norwegen via E-Mail: „Wir sind Menschen, wir träumen. Mit Profound Mysteries Teil III schließen wir unser Dreifach-Album-Projekt ab. Unter seinem goldenen, schimmernden Glanz liegen Ebenen der Mehrdeutigkeit und des Kontrasts; das Süße und das Erschütternde, das Wunderbare und das Falsche.“

„Profound Mysteries III“ soll am 18. November veröffentlicht werden, am selben Tag werden auch exklusive CD- und LP-Boxen, die alle drei Teile versammeln, erscheinen. Zudem gibt es Videos zur Musik. Der australische zeitgenössische Künstler Jonathan Zawada setzte die Kompositionen in bizarre und wunderbare Bildkunst um. profoundmysteries.royksopp.com