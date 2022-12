Winterfreuden: The Bass, the Beats, the Melodies

× Erweitern Foto: M. Rädel Winter Der Winter ist da, die passende Musik auch

Déepalma presents: Ibiza Winter Moods, Vol. 4

Wir sind zwar mitten im besinnlichen Advent, aber wir haben da etwas Housiges für dich, das sich bestens für die Partys vor und zu Weihnachten eignet.

Souliges House, treibende Grooves und packende Melodien: „Déepalma presents: Ibiza Winter Moods, Vol. 4“ ist ein musikalisches Kleinod auf drei CDs mit den Hits von Faithless feat. Suli Breaks & Jazzie B (von Soul II Soul), Purple Disco Machine und Moby.

Alles in allem 45 Lieder, die dich entspannt und mitunter hochenergetisch durch den Tag und die Nacht bringen – übrigens auch in der warmen Jahreszeit!

Unsere Anspieltipps auf „Déepalma presents: Ibiza Winter Moods, Vol. 4“ sind „Same Old Loop Shit (Original Mix)“ von Oliver Koletzki, Booka Shade mit „Regatta Da Zatta (Original Mix)“, „Disco On The Dancefloor (Gorge Remake)“ von Kellerkind sowie Faithless feat. Suli Breaks & Jazzie B mit „Innadadance (Claptone Extended Remix)“. Funfact: Folgende Samples kann man unter anderem entdecken: „Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah)“ von Chic und The Supremes mit „Come See About Me“. deepalma.com