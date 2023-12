Am 8. Dezember ist es so weit

× Erweitern Foto: M. Rädel „Die Musik von Patrick Cowley hat mich schon sehr, sehr beeinflusst. Auch Bobby O … Giorgio Moroder … Es gibt jede Menge alter Lieder, die ich noch in meinen Sets einsetze und auch zu Hause anhöre“, verriet uns Purple Disco Machine einmal. Auch er ist hier mit am Start

Foto: Blue Laybourne Sister Bliss von Faithless

Noch zwei Tage warten, dann erscheint die 3CD „Déepalma presents: Ibiza Winter Moods, Vol. 5“ die die (Klub-)Hits von Röyksopp (großes Bild ganz oben), Faithless, Purple Disco Machine und dem Wamdue Project vereint.

Die drei Tonträger (oder Playlists, wenn du streamst) sind nach den unterschiedlichen Phasen einer (Winter-)Partynacht benannt und die Lieder dem Titel entsprechen ausgesucht. So gibt es die „LOUNGE MOODS“ mit entspannten Beats on Claptone und Milk & Sugar, die „HOUSE GROOVES“ mit den Dance-Hits von Größen wie KPD, Miguel Migs und Purple Disco Machine und die „AFTERHOUR VISIONS“, die dann mit großartigen Werken von den legendären Faithless (populär für Erfolge wie für „God Is a DJ“, „Not Going Home“, „We Come 1“ und „Insomnia“) und Röyksopp (bekannt für u. a. „Poor Leno“ und „What Else Is There?“) chillen lässt.

Unsere Anspieltipps auf „Déepalma presents: Ibiza Winter Moods, Vol. 5“ sind The Spirit Project & Starving Yet Full mit „Find Your Way (Extended Mix)“, Faithless feat. Nathan Ball und „Synthesizer (Patrice Bäumel Extended Mix)“ sowie „King of My Castle (Purple Disco Machine Extended Remix)“ vom Wamdue Project und Gorge & Danjo mit „Stellaris (Extended Mix)“. deepalma.com