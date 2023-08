Deine Stimme für Kim & Sam?!

MTV

Der queere Welthit „Unholy“ von Sam Smith und Kim Petras ist bei den „Video Music Awards“ von MTV nominiert. Und das gleich mehrmals.

Nämlich als „Song of the Year“, „Video of the Year“ sowie für „Best Direction“, „Best Visual Effects“ und „Best Choreography“. Du kannst dem Lied deine Stimme geben! Hier geht es zur Abstimmung: www.mtv.com/vma/vote/video-of-the-year

Das Lied ist eine im September 2022 erschienene Elektro-Pop-Nummer von der am 27. August 1992 in Köln geborenen „globalen Popsensation“ Kim Petras und Sam Smith. „Unholy“ erreichte trotz der provokanten Thematik Platz 1 der Charts in unter anderem den USA, Österreich und UK, in Deutschland war Platz 2 drin. Im Februar 2023 wurde das Lieb bereits mit einem Grammy geehrt: der „Grammy Award for Best Pop Duo/Group Performance“ ging an Sam & Kim. Und die war damit die zweite trans Künstlerin überhaupt, die einen Grammy bekam. Wir drücken den beiden Künstler*innen die Daumen!