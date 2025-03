Dennis van Aarssen & Jeff Franzel: „Just Call It Love“

Vergangenen September ging es für niederländischen Sänger Dennis van Aarssen nach New York, um sein viertes Studioalbum aufzunehmen – dieses Mal gemeinsam mit dem US-Pianisten Jeff Franzel, der bereits für Frank Sinatra spielte. Gemeinsam erschufen sie 11 wunderschöne Jazz-Pop-Songs über die Liebe – und all ihre Facetten.

Vom euphorischen Gefühl, sich Hals über Kopf zu verlieben in „She“ über den Herzschmerz von „Cry for a Day“ bis hin zu den Herausforderungen einer Beziehung, thematisiert in „The Little Things“. Schließlich kommt die Erkenntnis, dass das Leben mit der richtigen Person ziemlich wunderbar ist – eingefangen in „Golden Days“. Es gibt unzählige Arten, Liebe zu beschreiben – oder wie van Aarssen sein Album liebevoll betitelt hat: „Just Call It Love“ – ab dem 15. März erhältlich. www.dennisvanaarssen.com