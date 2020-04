Der gejagte Jäger

Foto: M. Cousins Anna Calvi

Anna Calvi veröffentlicht ihr gefeiertes 2018er-Album frisch und überarbeitet: „Hunter : Hunted“.

Zusammen mit Courtney Barnett, Joe Talbot (Idles), Charlotte Gainsbourg und Julia Holter nahm sie sich der Musik neu an und präsentiert die starken (Gitarren-)Lieder nun völlig anders.

Unsere Anspieltipps sind das mystische „Swimming Pool“, das verträumte „Eden“ sowie das punkige „Don’t Beat the Girl Out of My Boy“ und das an David Bowie, aber auch an The Clash erinnernde „Indies or Paradise“.

Insgesamt Musik, wie sie Andy Warhol sicher geliebt hätte, Blondie trifft auf Lana Del Rey. KUNST!