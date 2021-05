20 Jahre! Ross Antony bespaßt

× Erweitern Foto: Facebook / Ross Antony Ross Antony

Ross Antony

Ross Antony feiert 20 Jahre Karriere mit einem neuen Album. Und mit 80 Liedern, wenn du eine ganz spezielle Sonderausgabe von „Willkommen im Club“ kaufst.

Der am 9. Juli 1974 in England Geborene ist ein erfolgreicher Musicaldarsteller, Schlagersänger und Moderator. Bekannt wurde der Hundeliebhaber als Sänger der Casting-Band Bro'Sis („Do You“, „U Build Me Up“, „I Believe“ ...) und als Gewinner der TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Zusammen mit seinem Mann Opernsänger Paul Reeves ist er stolzer Vater zweier Kinder.

Dieses Jahr feiert der vor der Kamere immer aufgedrehte Ross Antony sein Show-Jubiläum mit einem Album, das am 13. August erscheinen soll. Darüber verrät der Sänger: „Life is a rollercoaster – just gotta ride it, reist mit mir durch 20 Jahre meiner Karriere. Auf dem Album ist die gerade gewählte Top10 EURER Lieblingssongs, einige Meilensteine meiner Karriere und GANZ VIELE neue Songs. Natürlich gibt es eine Fanbox, sowie eine DVD. Und wem 40 Songs nicht ausreichen, der kann sich die Shop-24 exklusive Special-Edition mit 80 Songs holen!“

Menschen, Künstler, wie er polarisieren, machen aber auch viele Fanherzen froh und sorgen für queere Sichtbarkeit im TV und vor allem in der Schlagerwelt. www.ross-antony.com