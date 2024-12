Der Weltraum, unendliche Weiten – und Betty Boo!

Expand Betty Boo

Die Sängerin Betty Boo, die seit den späten 1980ern immer mal wieder Musik macht (und damit auch in der vorderen Hälfte der Charts landet) präsentiert am 13. Dezember ihre neue Single „Barbarella“. Und das ziemlich „retro-spacig“.

Expand Foto: @BettyBooMania Eine Zeitlang hatte sie sich vom Rampenlicht zurückgezogen und schrieb Charthits für andere Bands – und auch die Spice Girls profitierten.

Nicht das erste Mal, dass die UK-Künstlerin, die für Hits wie „Where Are You Baby?“, „Let Me Take You There“, „Shining Star (mit Sophie Ellis-Bextor)“ und „Doin' the Do“ bekannt ist, den Weltraum als Inspiration für kosmische Clips und Bilder nutzt. Das liegt natürlich auch daran, dass die Bühnenperson Betty Boo eine Kombination aus der 1960er-Comic-Heldin Barbarella („Queen of the Galaxy“), der Zeichentrickfigur Betty Boop von 1930 und dem 1920er-Astronauten-Comic-Helden Buck Rogers sei.

Die neue Single „Barbarella“ ist eine weitere Auskopplung aus ihrem aktuellen Album „Rip Up the Rulebook“, das sich gut in den UK-Charts platzieren konnte. Ein spaciger Hip-Hop-Synthie-Pop-Track, der ein bisschen an Captain Future und auch mal an Jean-Michel Jarre erinnert und vor allem sofort ins Ohr geht. slinky.to/Barbarella

Besuch uns auf Instagram: