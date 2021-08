Dermot Kennedy: „Lied über Geduld“

Dieser 1991 geborene Ire beeindruckt die ganze Welt. Scheinbar aus dem Nichts schoss er mit Singles wie „Outnumbered“, „Paradise“ und „Giants“ in die Hitlisten. Jetzt hat er eine neue Nummer am Start: das hymnische „Better Days“.

„Dies ist ein Lied über Geduld. Es geht darum, an etwas Helleres zu glauben und Better Days nie aus den Augen zu verlieren, egal wie schwer die Dinge werden mögen“, so der sexy Skinhead. „Als Künstler fühle ich mich in gewisser Weise dafür verantwortlich, zu versuchen, dass sich die Leute ein wenig besser fühlen, sei es, dass sie an jemanden denken, den sie lieben, oder einfach nur für die Länge eines Songs von ihren Problemen ablenken. Dies ist also mein Beitrag, um hoffentlich einigen Menschen einen Moment Trost zu spenden. Bessere Tage werden kommen.“ Hach ...