Herr Kennedy macht es erneut

Foto: Universal Music Dermot Kennedy

Nach seinem Start vor etwa zwei Jahren ist viel passiert. Genug, um sein Erfolgsalbum „Without Fear“ mit neuen Lieder erneut zu veröffentlichen.

Die neue Version des Albums ist eigentlich ein Doppelalbum, finden sich auf „Without Fear – The Complete Collection“ doch 20 Lieder, darunter der Überhit „Giants“ und auch das passende Musikvideo.

Unsere Anspieltipps sind „The Killer was a Coward“, „Outnumbered“ und „Days Like This“. Klasse Musik, nicht nur um einen durch dunkle Novembertage zu tragen. Seine rauchige Stimme gepaart mit den hervorragenden Produktionen ist purer Genuss für die Ohren – und den Geist.

