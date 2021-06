Diana Ross sagt (und singt) THANK YOU

× Erweitern Foto: Facebook / Diana Ross / Motown Records / Universal Music Diana Ross „Warte nicht zu Hause auf ein Wunder. Geh' raus und erfülle dir deine Träume selbst!“

Foto: Universal Music The Supremes Mit den Supremes landete sie zwischen 1964 und 1969 bis zur Trennung 12 US-Nummer-eins-Hits, darunter Klassiker wie „Stop! In the Name of Love“, „Baby Love“ und „Someday We’ll Be Together“

Im Laufe ihrer Karriere erreichten Singles wie „Upside Down“, „Ain’t No Mountain High Enough“ und „Chain Reaction“ Spitzenplätze in den Charts, auch ihr letztes Album „Diamond Diana: The Legacy Collection“ war ein Erfolg. Jetzt gibt es neue Musik.

Diana Ross: „Silk Electric", Andy Warhol 1982 Diana Ross: Silk Electric, Andy Warhol 1982 Mit Andy Warhol war sie gut befreundet, er schuf 1982 ihr legendäres Plattencover zu „Silk Electric“

„Thank You“ soll morgen, am 17. Juni veröffentlicht werden. Ein Dankeschön an ihre Fans für eine über Jahrzehnte andauernde Karriere, die begann, als es weder normal noch einfach war für People of Color und Frauen überhaupt Erfolg zu haben. Diana Ross bewies aber, dass sie „The Boss“ ** ist und emanzipierte sich schnell von dominanten Producern, Ehemännern und toxischen Personen in ihrem Umfeld. Das brachte ihr den Ruf ein, eine Diva und Zicke zu sein. Sie hat ihren eigenen Kopf, vereinte Karriere und Familie. Bei einem Mann würde man dies nicht negativ bewerten.

„My new single is coming June 17,“ so Diana Ross auf Social Media. „Thank you. To you, for you, from me.“

Über Diana Ross

Die am 26.3.1944 geborene Sängerin führte seit 1964 über zwanzig Mal die Album- und Singlecharts an und landete über sechzig Charthits, war Vorbild für Beyoncé und Donna Summer. Bis 1969 war sie Frontfrau der Girlgroup The Supremes. Eine der größten Schwulenhymnen stammt von ihr: „I'm Coming Out“ (zusammen mit den Jungs von Chic). Sie war eine enge Freundin von Michael Jackson – man sagt auch, er habe sich so oft operieren lassen, um so auszusehen, wie sie ...

Funfact: Diana Ross hat ZWEI Sterne auf dem „Hollywood Walk of Fame“, einen für ihr Solo-Werk, einen für ihre Kunst mit The Supremes

** „The Boss“ ist eine der Hymnen des legendären Studio 54 und führte 1979 die „US Billboard Dance Club“-Charts an, weitere Spitzenreiter der Dancecharts von Diana Ross sind „Take Me Higher“ und „Love Hangover“