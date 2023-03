Lana Del Rey: „Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd“

Sie ist nicht die Musikerin der Single-Hits, einige hatte sie allerdings, etwa „Don’t Call Me Angel“ (zusammen mit Ariana Grande und Miley Cyrus) und „Video Games“, sondern eine gefeierte Größe in den Albumcharts. Am 24.3. erscheint ihr neues Werk.

Und ihre Albumtitel sind dann auch immer etwas Besonderes. „Chemtrails over the Country Club“ etwa oder auch „Born to Die“. Das neue Lana-Del-Rey-Album wird „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd“ heißen, erneut ein ungewöhnlicher Titel, erneut voller ungewöhnlicher Musik mit einem riesigen Schuss romantischer Melancholie. Sehnsucht und Zartheit gepaart mit gar nicht so depressiven Texten. Mögen wir.

„Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd“ ist bereits Lana Del Reys neuntes Album, einmal mehr mit einem wunderbar vintage-geküssten Cover ausgestattet und auch auf Vinyl zu haben. Wobei: Es wird in diversen Versionen erscheinen, auch mit anderen Cover-Bildern, da will #mensch wohl sichergehen, dass es sich gut verkauft. Es ist aber auch echt gut geworden! Getragen, tief und sinnlich – eigentlich wie immer. Unsere Anspieltipps sind „A&W“, „The Grants“ und die erste Single davon „Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd“ mit dem packenden Gospel-Chor.