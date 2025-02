Die Künstler*innen für den deutschen ESC-Vorentscheid

× Erweitern Fotos: RTL Chefsache ESC 2025 - Wer singt f¸r Deutschland? ESC V.l.o.: Benjamin Braatz, Julika, Abor & Tynna, FANNIE, Moss Kena, Feuerschwanz, LEONORA, Noah Levi und COSBY V.l.m.: Jonathan Henrich, From Fall to Spring, Logo, JALN, Cloudy June, Parallel und Equa Tu V.l.u.: Chase, NI-KA,Vincent Varus, CAGE, LYZA, The Great Leslie, Enny-Mae x PARADIGM, Janine Scholz und ADINA

Expand Foto: www.yvonnecatterfeld.com / NDR Yvonne Catterfeld gehört zur Jury

Expand Foto: M. Rädel ESC Grand Prix In drei Primetime-Live-Shows am 14., 15. und 22. Februar bei RTL wählt die „Chefsache ESC 2025““Jury sowie Gast-Juroren die besten Musik-Acts aus.

Es geht wieder los, das Wettrennen, der Spaß, der Kult: Die „Eurovision Song Contest“-Saison startet im Februar mit gleich vier Shows, mit „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“, ist der Name der Show-Reihe mit Stefan Raab, Yvonne Catterfeld und Elton.

Die drei Promis werden zusammen mit wechselnde Gast-Juror*innen die Künstlerin, den Künstler wählen, deren, dessen Lied dann für Deutschland beim ESC in der Schweiz antritt. Und diese Künstler*innen sind laut RTL dabei: „Das Duo Parallel aus Stuttgart, das Duo Abor & Tynna aus Wien, Benjamin Braatz (24) aus Hagen, Chase (34) aus Hamburg, JALN (23) aus Köln, Cage (30) aus Köln, Jonathan Henrich (24) aus Köln, LEONORA (24) aus Köln, Noah Levi (23) aus Berlin, Equa Tu (28) aus Münster, JULIKA (23) aus Düsseldorf, Moss Kena (27) aus Berlin, ADINA (26) aus Heidelberg, NI-KA (25) aus Frankfurt/Main, Janine (25) aus Berlin, LYZA (23) aus Berlin, Enny-Mae (22) x Paradigm aus Berlin, Cloudy June (26) aus Berlin, Vincent Varus (26) aus Stuttgart, FANNIE (42) aus Berlin, die Band Feuerschwanz aus Nürnberg, die Band From Fall to Spring aus dem Saarland, die Band The Great Leslie aus London/Efringen-Kirchen und die Formation COSBY aus München.“ Eine tolle Chance für alle Talente ist „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ allemal. Wir drücken allen die Daumen.

In drei Primetime-Live-Shows am 14., 15. und 22. Februar bei RTL wählt die „Chefsache ESC 2025“-Jury sowie Gast-Juroren die besten Musik-Acts aus. Im „Eurovision Song Contest“-Vorentscheid-Live-Finale in der ARD am 1. März küren dann die Zuschauer*innen den Gewinner-Act, der uns am 17. Mai in Basel beim „Eurovision Song Contest“ vertritt. Das Live-Finale wird in Das Erste, in der ARD Mediathek, auf eurovision.de und ONE zu sehen sein. Moderiert werden alle vier Live-Shows von Barbara Schöneberger. Klingt nach Spaß!

Wir sind auch auf Instagram: