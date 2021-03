Die GRAMMYS: queer und bunt

× Erweitern Foto: Harry Styles / Facebook

Harte Zeiten für Spießer und LGBTIQ*-Hasser, der wichtigste Musikpreis der Welt war so queer, wie noch nie. Stars wie Dua Lipa, Harry Styles („Watermelon Sugar“, „Sign of the Times“, „Lights Up“) und Beyoncé performten, dankten und unterhielten ganz wunderbar.

Dua Lipa gewann mit ihrem aktuellen Album. Wir freuen uns mit!

Soul-Ikone freut sich mit Fan: Gloria Gaynor gratuliert Beyoncé

× Erweitern Lada Gaga und Ariana Grande wurden für „Rain on Me“ ausgezeichnet

Die Rapperin, Sängerin und Songschreiberin Doja Cat trug Jean Paul Gaultier

Und Taylor Swift gratulieren wir natürlich auch!