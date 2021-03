Die Könige kommen zurück

× Erweitern Foto: Sony Music Kings of Leon Seit 2003 landen sie immer wieder Charthits. Bei uns konnten die Kings of Leon erstmals 2008 mit „Sex on Fire“ punkten

Kings of Leon Das neue Album wird es auch als Kassette und auf Vinyl geben

Lange mussten wir auf ein neues Album der Kings of Leon warten, im März ist es endlich soweit: „When You See Yourself“ erblickt das Licht der Welt. Let there be Rock!

Einmal mehr beweist das Quartett, dass es sich weder scheut, große Pop-Melodien zu verwenden, noch diese mit hartem Rock zu paaren. Unsere Anspieltipps auf „When You See Yourself“ sind „100,000 People“ und „The Bandit“.

Gegründet im Jahr 2000, schaffte die US-Band (die Brüder Caleb, Jared und Nathan Followill sowie deren Cousin Matthew Followill) 2008 bei uns den Durchbruch mit dem Hit „Sex on Fire“. Weitere populäre Gassenhauer sind unter anderem „Radioactive“, „Wait for Me“ und „Use Somebody“. Kantige Musik mit derber Stimme und einer gewissen Macho-Erotik.

