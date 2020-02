Die Gaga ist zurück

× Erweitern Foto: Terry Richardson Aufgedreht wie immer: Lady Gaga (hier neben dem skandalumwitterten Fotografen Terry Richardson zu sehen)

Foto: Universal Music Lady Gaga 4 Jahre nach dem letzten Studioalbum „Joanne“ und dem Oscar-Gewinn für „Shallow“ meldet sie sich zurück

Hier ist das neue Video zum Comeback von Lady Gaga: „Stupid Love“. Auch ein neues Album soll kommen!

Lady Gaga wurde am 28. März 1986 geboren, seit 2008 landete sie Hits wie „Poker Face“, „Applause“, „Born This Way“, „Shallow“ und „Bad Romance“. Aber auch als Schauspielerin ist „Mother Monster“ erfolgreich, etwa bei „American Horror Story“ und „A Star Is Born“.

Foto: Universal Music Lady Gaga

„Ich möchte, dass die Leute tanzen und sich glücklich fühlen. Ich möchte Musik herausbringen, die ein großer Teil der Welt hören wird“, so Lady Gaga über ihre neue Kunst in einem Interview mit Zane Lowe. „Die Musik soll Teil des täglichen Lebens werden und die Menschen jeden Tag glücklich machen.“

Die Reaktionen der Fans und Kritiker sind überwiegende positiv auf „Stupid Love“, viele loben den poppigen Stil, die Eurodance-Elemente sowie den positiven Text. Und das Video ist ohnehin Pop-Art! Willkommen zurück, Stefani Joanne Angelina Germanotta.

Fun Fact: Ihr 2010er-Erfolg „Alejandro“ erinnert nicht nur zufällig an Ace of Bases Klassiker „Don't Turn Around“ – Gaga ist Fan und beim selben Label.