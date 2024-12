Die Meisterin der leisen Töne

× Erweitern Foto: C. Goodwin Katie Melua

Expand Schon seit 2003 schmeichelt sich die 1984 geborene Sängerin Katie Melua erfolgreich durchs Musikbusiness

Obwohl ihre Stimme eher zart ist, verzaubert Katie Melua live weitaus mehr als manch andere Sängerin. Auch eine zarte Stimme kann eben eine große Stimme sein. Und Hits wie „The Flood“ und „Nine Million Bicycles“ wollen ja auch nicht geschmettert werden.

Am Nikolaustag diesen Jahres, am 6.12., erscheint ein wunderbares Doppel-Album der georgischen Sängerin mit Live-Aufnahmen eines 2023er-Konzerts in der London Royal Albert Hall – und das auch auf Vinyl! Unsere Anspieltipps auf „Katie Melua – Live At The Royal Albert Hall“ sind „The Closest Thing to Crazy“, „Golden Record“, „I Cried for You“ und „Quiet Moves“. Insgesamt versammelt das Album 21 Lieder, #mensch kann also entspannt und lange in ihren Wohlfühl-Pop-Kosmos eintauchen. katiemelua.com

