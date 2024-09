Die Minogue legt los: „Lights Camera Action“

× Erweitern Foto: Erik Melvin

Expand Foto: BMG Hat die Haare schön: Kylie

Heute erscheint das neue Video zur brandneuen Single „Lights Camera Action“ von Australiens Superstar Kylie Minogue. Hier kannst du den Clip sehen, er ist unser „Video des Tages“!

Das zum Voguing einladende Elektro-Lied ist ein weiterer Vorbote aus ihrem Mitte Oktober erscheinenden Album „Tension II“ (wir berichteten) – und ein klubbiger Appetitanreger für die Konzerte ihrer Welttournee „TENSION 2025“! Einmal mehr beweist die Sängerin, die schon seit den 1980er Hits wie „Hand on Your Heart“, „I Believe in You“, „Slow“ und „Padam Padam“ ** landet, dass sie begeistern kann, ohne sich zu verbiegen. Außer in ihren Videos, aber daran hat sie dann Spaß ... www.kylie.com ** dafür gab es Anfang des Jahres einen Grammy