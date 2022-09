Die Sonne, das Meer, der Sommer – und satte Beats

× Erweitern Foto: www.istockphoto.com/Sabrina Bracher Strand

Milk & Sugar – House Nation Ibiza 2022

Anfang Oktober veröffentlicht der Münchner House-Act Milk & Sugar eine weitere Episode der extrem erfolgreichen „House Nation Ibiza“-Reihe.

Inzwischen (erst mal) nur noch solo statt als Duo, aber weiterhin mit einem Näschen für beste House Tracks ausgestattet, die uns tanzend, okay, mitwippend an die schönsten Seiten des vergangenen Sommers denken lassen.

Die dreißig Lieder lassen dich beim Hören diverse Spielarten der in den 1980ern entstandenen Musikart erfahren, neben brandneuen Songs gibt es auch den ein oder anderen Klassiker (in neuem Gewand) auf die Ohren, Barbara Tuckers „Beautiful People“ zum Beispiel. Unsere Anspieltipps auf „Milk & Sugar – House Nation Ibiza 2022“ sind neben Babsis Hit noch Todd Terry mit „Jumpin (Iban Reus Remix)“, „Impossible (&Me Remix)“ von Röyksopp, „Let the Sun Shine (Purple Disco Machine Extended Remix)“ von Milk & Sugar und „Cart Wheel“ von Franky Rizardo.