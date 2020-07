DISCO: Kylie Minogue

Disco ist rhythmische Weltflucht, bittersüße Melancholie und auch mal sexualisierte Queerness. Der idealeTummelplatz für Diven und Queens egal welcher Sexualität. Ideal für Kylie.

Im November soll es so weit sein, Dragqueens wie Gitti Reinhardt freuen sich schon. Wir auch! Bis dahin kann man sich ja die ganze Reihe an Hits geben, die die Minogue seit 1987 hatte ...

Über Kylie Minogue

Die vielseitige Popperin aus Australien ist seit den 1980ern eine DER Szene-Fürsprecherinnen und Charts-Ikonen. Hits wie „Can’t Get You Out of My Head“, „Spinning Around“, „2 Hearts“, „Better the Devil You Know“, „Slow“, „Dancing“, „Got to Be Certain“ und „I Should Be So Lucky“ der am 28. Mai 1968 geborenen Auch-Schauspielerin garantieren weltweit volle Tanzflächen. „All the Lovers“ verehren die Grinsebacke heftigst!