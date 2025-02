Disco statt Zukunftsangst – Sophie Ellis-Bextor kommt

× Erweitern Foto: @SophieEllisBextor Sophie Ellis-Bextor

Wenn die Machthaber ihre politischen Spiele spielen, die Politik und Hausverwaltungen scheinbar verrückt spielen und zudem die Lebensmittelkosten steigern, dann kann einer, einem schon mal der Kopf platzen.

Hier hilft dann vielen die Flucht in die Musik. „Ich fühl mich Disco!“ ist doch auch besser als: „Ich habe Angst“ oder? Wunderbar, dass unsere liebste Pop-Disco-Königin Sophie Ellis-Bextor noch dieses Jahr auf Tour geht und unter anderem am 1. Oktober im Hamburg, im Mojo Club musikalische Station machen will. Aber auch am 30. September in Köln und am 7. Oktober in Berlin. Der Ticketvorverkauf startet am Donnerstag um 10 Uhr morgens – alle Tourtermine findest du hier.

Seit der Jahrtausendwende feiert die am 10. April 1979 in London Geborene Erfolge. Die Sängerin ist die Stimme von Hits wie „Get Over You“, „Take Me Home“ **, „Ready for Your Love“ mit Felix Jaehn, „Mixed Up World“, „Fuck with You“ mit Bob Sinclar und „Murder on the Dancefloor“. Zwar war Sophie Ellis-Bextor schon einige Jahre zuvor in der Band theaudience im Indie-Pop-Bereich populär, aber der Durchbruch kam erst 2000 mit „Groovejet (If This Ain’t Love)“ an der Seite von Spiller. ** im Original von Cher

