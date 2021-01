Pet Shop Boys „Discovery: Live in Rio 1994“

× Erweitern Pet Shop Boys Seit den 1980ern populär: Chris Lowe und Neil Tennant

Pet Shop Boys

Mit Hits wie „Go West“, „Left to My Own Devices“ und „West End Girls“ im Gepäck waren die Pet Shop Boys 1994 ganz oben auf ihrer immer noch andauernden Karriere. 2021 erscheint das legendäre Konzert in Rio erstmalig auf DVD.

Am 23. April soll es soweit sein, „Discovery: Live in Rio 1994“ soll als 2CD und DVD veröffentlicht werden.

Foto: A. Summa Pet Shop Boys

Vorbestellungen sind natürlich schon früher möglich. „Die Show wurde im Dezember 1994 vom brasilianischen Regisseur Roberto Berliner zusammen mit einem lokalen Fernsehteam vor einem begeisterten Rio-Publikum beim ersten Besuch von PSB in Brasilien gedreht“, so das Duo auf Social Media. Unsere Anspieltipps auf „Discovery: Live in Rio 1994“ sind die Lieder „One in a Million/Mr Vain“ **, „It's a Sin“ und „Can You Forgive Her?“. Freuen kann man sich zudem auch auf ein Tour-Tagebuch von Sänger Neil Tennant.

Über PSB

Intelligente Texte, poppige Melodien: Seit „West End Girls“ 1984 die Charts anführte, haben die beiden Musiker Chris Lowe und Neil Tennant ein Dauerabonnement für die Charts. Noch 2020 landeten die Queers mit dem Album „Hotspot“ in den Top 3 der Charts. Jahrzehntelanger Erfolg! Und das ohne je musikalisch zu verflachen, was sie mit Hits wie „Heart“, „What Have I Done to Deserve This?“ ***, „Se A Vida É (That’s the Way Life Is)“, „Love etc.“ oder auch „New York City Boy“ beweisen.

** Im Original von Culture Beat

*** mit Dusty Springfield

Gut zu wissen: Die Pet Shop Boys produzierten neben UK-Soul-Königin Dusty Springfield auch schon Stars wie Robbie Williams, Liza Minnelli und Year&Years.