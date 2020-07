Influencer und DJ Nick Stracener

Ja, das ist wirklich ein DJ. Musikmischen macht wohl Muckis!

Fast 200.000 Follower sind via Instagram an dem Besitzer zweier Hunde (Oliver und Olivia) dran, der hauptberuflich Flugbegleiter ist. Die Liebe zur Musik kam schon früh zur Blüte:

„Ich habe mit dem Saxofon in der 6. Klasse angefangen, nachdem ich den Percussion-Test nicht bestanden hatte. Anscheinend hatte ich nicht genug Rhythmus, um Schlagzeug zu spielen, aber das Saxofon war eine kluge Entscheidung. Ich habe den Sound einfach geliebt und ihn den ganzen Weg durch das College gespielt. Ich habe sogar ein Stipendium bekommen“, verrät der Sportbegeisterte aus Dallas , der auch die aktuelle Single von Lindsay Lohan „ Back to Me “ remixte.

Seine Optik und sein Hang, fast alles zu zeigen, provoziert Kritiker. Nick Stracener selbst will aber sein aufgepumptes Aussehen dazu nutzen, auf seinen Homepages auf wichtige Dinge aufmerksam zu machen.

„Man kann nie wirklich wissen, was jemand in seinem Leben durchmacht oder was in seinem Kopf vor sich geht. Schwere Depressionen und Angstzustände sind versteckte Krankheiten, und ich habe festgestellt, dass der beste Weg, sie zu bekämpfen, darin besteht, sie offen herauszubringen. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss.“