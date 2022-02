× Erweitern Foto: E. Recuenco „Don’t Be So Shy“ – IMANY live

Foto: B. Claiborne Imany Ihr Name ist Suaheli, auf Deutsch kann man ihn mit „Glauben“ übersetzen

Im Rahmen ihrer „Voodoo Cello“-Tour macht Ausnahmesängerin Imany gleich dreimal in Deutschland musikalische Station: am 27. März im Berliner Admiralspalast, am 28. März in der Alten Oper in Frankfurt und am 29. März in Laeiszhalle in Hamburg.

Die 1979 geborene Soulsängerin wurde einem breiten Publikum durch den House-Remix ihres Lieds „Don’t Be So Shy“ bekannt, war und ist aber davor und danach in der Jazz- und Soul-Szene erfolgreich – ihre Karriere begann allerdings als Mannequin und Fotomodel für Calvin Klein.

Mittlerweile ist sie zudem Mama: „Da ich es geschafft habe, Mutter zu werden, ohne meine Arbeit zu vernachlässigen, beschloss ich, nicht mehr zu zweifeln. Das heilige weibliche Feuer zu akzeptieren, nicht als eine dominierende Kraft, sondern als eine, auf die man bauen kann. Was zählt, ist das, was Sinn macht. Und es gibt nichts, was eine Frau nicht tun kann“, verriet sie uns einmal im Interview. Wir sind Fans. imanymusic.com