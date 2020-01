Donna Summer: ALLES

× Erweitern Fotos: Universal Music Donna Summer

Donna Summer: Encore 2020

Acht Jahre nach ihrem Tod kommt mit „Encore Collector's Edition Box Set“ eine aufwendige, teure und sehr gute – allumfassende –Zusammenstellung ihres musikalischen Outputs auf den Markt.

Donna Summer (1948 – 2012) wurde für Lieder wie „Last Dance“, „Carry On“ und „Hot Stuff“ mit diversen Grammys (z. B. 1978, 1984, 1998 ...) und Hunderten von Goldenen Schallplatten ausgezeichnet, auch ihr letztes zu Lebzeiten veröffentlichtes Album „Crayons“ war ein Charterfolg.

Foto: Casablanca Donna Summer

Die durch falsches Zitieren entstandene Mär, sie hätte sich von der LGBTIQ*-Szene distanziert oder gar Homosexualität verurteilt taucht immer wieder auf.

Donna Summer hat dies jedoch zu Lebzeiten unter anderem mit einem offenen Brief an ACT UP klargestellt: „I did not say God is punishing gays with AIDS, I did not sit with ill intentions in judgement over your lives. I haven’t stopped talking to my friends who are gay, nor have I ever chosen my friends by their sexual preferences.“

Donna Summer 1983

Ende März erscheint die 33-CDs (!) starke Box, die alle Alben, unter anderem „Love to Love You Baby“**, „On the Radio“ sowie „Mistaken Identity“ und „She Works Hard for the Money“ vereint, zudem Single- und Klubmixe aller Hits sowie Raritäten aus ihrer Zeit beim Musical und vor dem Durchbruch mit Giorgio Moroder. Unsere Anspieltipps sind „I Feel Love“**, „Could It Be Magic“, „State of Independence“, „No More Tears (Enough Is Enough)“ mit Barbra Streisand, „This Time I Know It's For Real“ und „Stamp Your Feet“.

Unbedingt anhören sollte man aus Donnas Anfangszeit auch Lieder wie „Wasserman (Aquarius) ('Haare' 1968 German Cast Version)“ und „Oh, segne Gott mein' Seel / Bless the Lord (German Cast Recording 'Godspell')“. Ein teures Muss für Fans.

**Nicht nur diese Lieder wurden in München aufgenommen. Einst war die bayerische Stadt international eine bedeutende Musikmetropole.