Donna Summer: „Another Place and Time“

× Erweitern Foto: Atlantic

Foto: Driven By The Music

1989 veröffentlichte Donna Summer ein Album, das zusammen mit dem britischen Musikproduzententeam Stock Aitken Waterman (SAW) entstanden war, die zuvor mit Mel & Kim, Kylie Minogue, Dead or Alive, Bananarama und Rick Astley weltweit Erfolge feierten.

Sie wolle bei „Another Place And Time“ wohl auf Nummer sicher gehen, dass es Erfolg hat, wurde daher Ende der 1980er geunkt. Und ja, nachdem ihr 1987er-Album „All Systems Go“ in ihrer Heimat USA kein großer Hit war, in Italien immerhin Top 20, wollte Donna Summer scheinbar wieder überall hoch in die Charts. Und das gelang!

Donna Summer: Encore 2020 Wer alles haben will, dem sei die riesige 33-CD-Box „ENCORE“ empfohlen

Die LP erreichte überall auf der Welt die vordere Charts-Hälfte und warf Top-10-Hits wie „I Don’t Wanna Get Hurt“ und „This Time I Know It’s for Real“ ab, „Breakaway“ wurde gar zum Nummer-eins-Hit in Brasilien.

Aber die Kritik an dem Mainstream-Sound der Lieder blieb lange. Es war eben nicht so große Musikkunst wie bei „Love to Love You Baby“, „On the Radio“ und „I Feel Love“, die gewählten Mitstreiter produzierten nicht so mit Ecken und Kanten wie andere zuvor, etwa bei Donna Summers Erfolgen „Bad Girls“, „She Works Hard for the Money“, „Love Is in Control (Finger on the Trigger)“ oder „Hot Stuff“.

Doch heute, mit 34 Jahren Abstand und eingebettet in eine vollkommen anders klingende Musiklandschaft, machen die Lieder wirklich Spaß! Die SAW-Musik war eingängig, mitunter gefällig, aber die Stimme Donnas groß – Stock Aitken Waterman sollen damals sogar gesagt haben, dass sie zum ersten Mal mit einer Sängerin gearbeitet haben, die wirklich richtig singen könne … Am 7. Juli erscheint „Another Place and Time“ von Donna Summer einmal mehr neu als 2CD und auf Vinyl. Und der Kauf lohnt sich! Unsere Anspieltipps sind das bis dahin (so) unveröffentlichte „In Another Place and Time [Pete Hammond Remix]“ und „Love's About to Change My Heart (Clivilles & Cole 12" Mix)“, das 1990 Platz 3 der niederländischen Hitlisten und der US-Dance-Charts erreichte – und Platz 20 in UK.

Donna Summer (1948 – 2012) ** ist eine der größten Disco- und Pop-Ikonen der Welt, sang stilprägende Klassiker der Pop- und Klubmusik. Die Sängerin wurde mit diversen Grammys – zum Beispiel 1978, 1984 und 1998 – sowie Hunderten von Goldenen Schallplatten ausgezeichnet, auch ihr letztes veröffentlichtes Album „Crayons“ 2008 war ein Charterfolg. Zu Lebzeiten landete sie, auch dank der Produktionen von Giorgio Moroder, 14 Mal auf Platz eins der US-Dance-Charts, etwa mit „Try Me, I Know We Can Make It“, „MacArthur Park“ und „To Paris With Love“.

** Die durch falsches Zitieren entstandene Mär, sie hätte sich von der LGBTIQ*-Szene distanziert oder gar Homosexualität verurteilt taucht immer wieder auf. Donna Summer hat dies jedoch zu Lebzeiten unter anderem mit einem offenen Brief an ACT UP klargestellt: „I did not say God is punishing gays with AIDS, I did not sit with ill intentions in judgement over your lives. I haven’t stopped talking to my friends who are gay, nor have I ever chosen my friends by their sexual preferences.“