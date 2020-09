Donna Summers „Nightlife“

× Erweitern Bild: Casablanca Donna Summer

Donna Summer 1980 / 2020

Mitte Oktober kommt eine aufgemotzte und liebevoll erweiterte Version ihres 1980er-Top-10-Albums „The Wanderer“ auf den Markt. Einen neuen – genialen – Remix gibt es ab Freitag: „Nightlife“ im Le-Flex-Sunset-Remix.

Donna Summer

Das Lied war ursprünglich ein Rock-Disco-Pop-Spaß vom zusammen mit Giorgio Moroder komponierten und produzierten Album „The Wanderer“, der gleichnamige Titeltrack des Albums schoss vor 40 Jahren in den USA auf Platz 3, das Album selbst erreichte dort Platz 13.

Foto: leflexmusic.com Le Flex

2020 nahm sich Le Flex aus Südfrankreich den Liedern an, verpasste ihnen sphärische Elektro-Disco-Kosmen, durch die man beim Hören wabern kann, inszenierte die Stücke vollkommen neu. Aber immer im Sinne der ebenfalls beteiligten (noch lebenden) Musiker.

Le Flex über sich und seine Arbeit: „Nachdem ich in meiner Freizeit außerhalb meines Hauptberufs als Gigolo in Südfrankreich liebevoll gearbeitet habe, sind diese Alben jetzt verfügbar, um mir Pence für Streaming-Dienste zu verdienen. Ich danke Ihnen für Ihre fortgesetzte Unterstützung.“

Humor hat er. Und die Remixe sind klasse – seine andere Musik übrigens auch. www.facebook.com/leflexmusic

Foto: Casablanca Donna Summer wurde 1975 mit „Love to Love You Baby“ zum Weltstar – produziert wurde das Lied in München.

Über Donna Summer

Hot stuff: Donna Summer ** (1948 – 2012) ist eine der größten Disco- und Pop-Ikonen. Sie sang stilprägende Klassiker der Pop- und Klubmusik wie „I Feel Love“, „Bad Girls“, „This Time I Know It's for Real“, „Carry On“, „Love to Love You Baby“, „On the Radio“ sowie „She Works Hard for the Money“. Donna wurde mit diversen Grammys (zum Beispiel 1978, 1984, 1998 ...) und Hunderten von Goldenen Schallplatten ausgezeichnet, auch ihr letztes zu Lebzeiten veröffentlichtes Album „Crayons“ war ein Charterfolg.

www.instagram.com/officialdonnasummer

Regenbogenflagge

** Die durch falsches Zitieren entstandene Mär, sie hätte sich von der LGBTIQ*-Szene distanziert oder gar Homosexualität verurteilt taucht immer wieder auf. Donna Summer hat dies jedoch zu Lebzeiten unter anderem mit einem offenen Brief an ACT UP klargestellt: „I did not say God is punishing gays with AIDS, I did not sit with ill intentions in judgement over your lives. I haven’t stopped talking to my friends who are gay, nor have I ever chosen my friends by their sexual preferences.“

