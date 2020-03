Feel-Good-Vibes von Dua Lipa

× Erweitern Dua Lipa „Future Nostalgia“ von Dua Lipa ist über alle Plattformen HIER erhältlich

Dua Lipa Pflegen tut Dua sich auch gerne! Foto: www.instagram.com/dualipa

Ihr neues Album ist da: „Future Nostalgia“. Ein poppiges Disco-Album, das einem nicht nur die Zeit im Homeoffice versüßt, es wird auch in der Klubwelt bestens funktionieren. Hurra! Und auch die Sängerin ist happy und freute sich auf Social Media über die Veröffentlichung ihres neuen Werks.

Unsere Anspieltipps sind „Physical“ (hier findet der Hörer in der Tat Referenzen an den gleichnamigen Klassiker von Olivia Newton-John), „Hallucinate“ und der Überhit „Don't Start Now“. Disco-Pop statt Corona-Sorgen – das hilft im Alltag.

Foto: www.facebook.com/dualipaofficial Dua Lipa

Die am 22. August 1995 in London geborene Sängerin ist bereits seit fünf Jahren erfolgreich in den weltweiten Charts unterwegs; „Future Nostalgia“ ist ihr zweites Album nach dem Debüt „Dua Lipa“ 2017. Mal poppige, mal housige oder auch discoide Hits wie „One Kiss“ **, „Scared to Be Lonely“, „Be the One“ und „No Lie“ vereinen die ganz jungen Queers und die alten Szenegänger – nicht nur auf den Tanzflächen der Klubs.

Schön zu wissen: Dua Lipa setzt sich schon immer und unentwegt für LGBTIQ*-Rechte ein. „Future Nostalgia“ ist über alle Plattformen HIER erhältlich!

**Dieser Nummer-1-Hit entstand zusammen mit Calvin Harris.