„Dua Lipa Live from the Royal Albert Hall“ zum Nikolaus

× Erweitern Foto: E. Miranda Funfact: Ihr Lieblingslied als Kind war „We're Going to Ibiza“ von den Vengaboys

Expand Foto: Tyrone Lebon Die 1995 geborene Künstlerin ist seit 2015 in den weltweiten Charts unterwegs und setzt sich immer und unentwegt für die Rechte der LGBTIQ*-Community ein

Ho! Ho! Ho! Die Londoner Sängerin Dua Lipa erfreut ihre zahlreichen Fans mit einem Live-Album, das schon ganz bald veröffentlich werden wird.

„In der Royal Albert Hall aufzutreten, war etwas ganz anderes als alles, was ich je gemacht habe. Schon lange hatte ich die Idee, meine Musik mit einem Orchester neu zu interpretieren. Als ich Radical Optimism aufnahm, dachte ich ständig über das Live-Element nach und darüber, wie sich diese Songs auf der Bühne verwandeln würden“, so die Künstlerin, die #mensch für Hits wie „Dance the Night“ und „One Kiss“ ** kennt.

„Als sich die Royal Albert Hall-Show anbot, war das die perfekte Gelegenheit, diese Songs nicht nur zu rekonstruieren, sondern sie auch auf eine so schöne und intime Weise zu feiern. Die Erfahrung war absolut aufregend und ebenso lohnenswert. Es war ein wahr gewordener Traum und etwas, das ich immer mitnehmen werde“, verrät die Musikerin in einem Statement zur neuen Veröffentlichung, die ganz passend als „Nikolausgeschenk“ am Nikolaustag erscheint. www.dualipa.com

** mit Calvin Harris

