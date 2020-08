× Erweitern Collage: twitter.com/DUALIPA Dua Lipa, Missy Elliott und Madonna

Zu sehen sind hier u. a. Missy Elliott, Mark Ronson, Dua Lipa, Gwen Stefani und Madonna

Die grandiosen Drei veröffentlichen Mitte August eine gemeinsame Single. „Levitating“ wurde vergangene Nacht via Social Media von Madonna angekündigt.

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit von Rapperin Missy Elliott („Get Ur Freak On“, „Lose Control“, „Work It“ ...) und Madonna, schon 2003 arbeiteten die beiden zusammen, unter anderem bei dem Top-10-Hit „American Life“.

Neu dabei im Madonna-Kosmos ist Dua Lipa. Deren aktuelles Album wurde teilweise von Stuart Price produziert, der Madonna schon Hits wie „Sorry“ und „Hung Up“ schenkte. Die gefeierte Junge sagte schon seit Monaten, dass sie gerne mit Madame X arbeiten würde, und erwähnte deren Einfluss auf ihre eigene Musik. Nun haben sie es getan!

Dua Lipa Dua Lipas aktuelles Album „Future Nostalgia“ erreichte in UK Platz 1

Am 14. August soll es soweit sein, „Levitating“ („Schweben“) soll das Licht der Welt erblicken. Schon das Posting von Madonna lässt hoffen, erkennt man auf der Collage doch Starproducer Mark Ronson, der mit Amy Winehouse legendäre Erfolge feierte, und auch Gwen Stefani.

Über Dua Lipa

Die am 22. August 1995 in London geborene Sängerin ist seit 2015 erfolgreich in den weltweiten Charts unterwegs. Discoide Hits wie „One Kiss“ **, „Scared to Be Lonely“, „Be the One“ und „Don’t Start Now“ vereinen die ganz jungen Queers und die alten Szenegänger – nicht nur auf den Tanzflächen der angesagten queeren Klubs. Dua Lipa setzt sich übrigens immer und unentwegt für LGBTIQ*-Rechte ein.

** Dieser Nummer-1-Erfolg entstand zusammen mit Calvin Harris.

Ende Juli wurde es von Dua Lipa schon getwittert: