DVDs, CDs, Hits und Remixe von M People

Foto: m-people.co.uk M People

M People

Als Handbag House wurden mit einem Augenzwinkern viele der unzähligen Hits von M People bezeichnet. Gemeint war, dass die Damen und Dragqueens erst ihre Handtasche auf dem Dancefloor abstellten, dann zu Hits wie „Open Your Heart“, „How Can I Love You More?“, „Moving on Up“ oder auch „Angel St“ abtanzten.

Oder vogueten, denn Sängerin Heather Small sorgte dafür, dass man irgendwie auch mitzappeln muss(te). Mit der edlen Box „Renaissance“ erscheint nun eine sehr gute Sache für alle Sammler und Fans des Musikerkollektivs aus UK, das zwischen 1991 und 1999 bestand.

Eine CD vereint die Charthits (20!), die anderen Tonträger sind dann die legendären Alben und, und, und ... Ein besonderes Highlight: die beiden DVDs, denn bisher gab es M People nur auf einer Live-DVD ... Unsere Anspieltipps sind „Search for the Hero“ und „One Night in Heaven“.

m-people.co.uk