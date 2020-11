Earth, Wind & Fire ✰ Meghan Trainor

× Erweitern earth, wind & fire und meghan trainor

Bereits 2015 durfte Meghan Trainor auf unser Cover

Die 1969 in den USA gegründete Disco-, Soul- und Funk-Band macht gemeinsame Weihnachtssache mit unserem Ex-Covergirl Meghan!

Earth, Wind & Fire sind eine Legende. Ihre UK-Hits wie „September“, „Let’s Groove“, „Fantasy“ **, „Boogie Wonderland“ oder auch „Saturday Nite“ wurden im Laufe der Zeit überall auf der Welt zu Klassikern.

Und Meghan Trainor ist eine seit 2014 („All About That Bass“) angesagte Pop-Chanteuse. Die neue Zusammenarbeit der extrem unterschiedlichen Künstler überrascht und erfreut. Herausgekommen ist kein billiger Standart-Pop, nein, „Holidays (feat. Earth, Wind & Fire) “ funkt und groovt und macht Spaß! Es ist übigens der erste Appetizer vom aktuellen Album „A Very Trainor Christmas“. Das poppige Video zu „Holidays“ gibt es hier bei uns.

** „Fantasy“ wurde bei uns erst 1990/1991 durch die Coverversion von Black Box zum Charthit

Auf dem Album gibt es sechs eigene Lieder und zehn Weihnachtsklassiker