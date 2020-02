EDEN aus Dublin

× Erweitern Foto: D. Escriva EDEN

eden

Schlagartig bekannt wurde der Ire EDEN, der bürgerlich übrigens Jonathon Ng heißt, mit der 2016 veröffentlichten EP „I Think You Think Too Much of Me“, auf der er seinen mit Gitarren- und Indie-Elementen durchzogenen Elektro präsentierte.

2020 meldet er sich nach erfolgreichen Veröffentlichungen wie „Vertigo“ musikalisch zurück. Der 1995 Geborene bekam schon als Siebenjähriger Geigenunterricht in seiner Heimatstadt Dublin und brachte sich wenig später auch Klavier und Gitarre selbst bei. „Entweder Astronaut oder Musiker“ – so lauteten seine Berufswünsche, „nur war das mit der Musik dann doch irgendwie realistischer“. In der Tat: Nach ersten Bandexperimenten als Teenager, landete er bei elektronischen Tools und versuchte sich als Bedroom-Producer, zunächst noch unter dem Namen The Eden Project. Jetzt erscheint sein neues Album „No Future“, unser Anspieltipp ist darauf „Love, Death, Distraction“.

EDEN live: 15.3. – Große Freiheit, Hamburg, 16.3. – Huxleys, Berlin, 17.3. – Backstage Werk, München, 19.3. – Live Music Hall, Köln