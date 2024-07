„Edge of Saturday Night“ – The Blessed Madonna & Kylie

× Erweitern Foto: @theblessedmadonna The Blessed Madonna

Gerade dreht Kylie Minogue so richtig auf. Immer wieder neue Musik – nicht immer als „richtige“ Veröffentlichung samt Video. Aber immer klasse.

Nach Dance („My Oh My“) und Country („Midnight Ride“) kommt nun TechnoHouse! Doch keine Angst, es ist kein „Kylie goes Blümchen“-Track. Zum einen hat die Minogue ihren eigenen musikalischen Style, zum anderen sorgte die DJane und Producerin The Blessed Madonna für die (großartige) Musik. Und diese Künstlerin hat ein Händchen für klasse Klubtracks, remixte daher auch schon Dua Lipa und Madonna. Was bisher zu hören ist, überzeugt: Happy Rave mit einem sehr eingängigen Refrain. Passt doch sehr gut zum Hochsommer.

Hier kannst du in den kommenden gemeinsamen Track „Edge of Saturday Night“ reinhören: soundcloud.com/theblessedmadonna/edge-of-saturday-night.

