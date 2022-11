Ein Lied auf all die Exe

× Erweitern Foto: Selfie Freund*innen: Make-up-Stern Anton Khachaturian und Kristine W

Kristine W Can't look back

Die House-Legende Kristine W macht es ganz richtig: Statt den verflossenen Beziehungen hinterher zu trauern oder gar griesgrämig hinterher zu schimpfen, bedankt #mensch sich besser für die gemeinsame Zeit, denkt an das Schöne – und geht weiter.

Und die US-Sängerin hat das natürlich in ein klasse House-Lied verpackt, das auch schon in diversen Charts abräumt: „Can't Look Back“. Das mag auch an den Remixern liegen, Hochkaräter wie Tony Moran, James Hurr, Tha J-Squad und Beyond Chicago sorgten für beste Beats, Effekte und Loops.

Über Kristine W: Kristine Weitz aus Washington, geboren am 8. Juni 1962, landet seit 1991 einen Kluberfolg nach dem anderen und schafft es auch immer wieder in die internationalen Charts. Mit Vocal House Erfolgen wie „Feel What You Want“ **, „Lovin' You“, „One More Try“ **, „Stars“, „Just a Lie“ und „Fly Again“ erfreut sie die queeren Herzen – auch beim Soundtrack zur Serie „Queer as Folk“ war sie dabei. www.kristinew.com

** produziert von Rollo von Faithless