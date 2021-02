AmandaLear: Eine Ikone gibt uns MEHR

× Erweitern Amanda Lear 2021 Die Künstlerin ist auch als Malerin, Moderatorin, Autorin und Schauspielerin erfolgreich

Amanda Lear kündigt für den Frühling ein neues Album an: „More“. Es ist das erste Studioalbum der queeren Sängerin ** seit „Let Me Entertain You“ 2016.

In ihrer seit Jahrzehnten andauernden Karriere hat Amanda Lear musikalisch schon so ziemlich alles ausprobiert: Disco, Eurodance, Balladen, Pop-Rock und auch House. Und nicht nur in der Musik war die ewige Schönheit vielseitig interessiert.

Amandas Karriere startete in den 1960ern als Model (sie lief während ihrer aktiven Zeit unter anderem für Karl Lagerfeld und Jean Paul Gaultier), etwa in derselben Zeit traf Amanda Lear auf den Maler Salvador Dalí und wurde seine Muse. Bis heute malt sie hoch gehandelte Werke. Ihren großen Durchbruch hatte Amanda dann als Sängerin von Hits wie „Queen of China Town“ (Platz 2 in Deutschland), „Tomorrow“ (Platz 1 in ihrer Wahlheimat Italien), „Love Your Body“ (Top 30 Belgien) und natürlich „Follow Me“ (ein europaweiter Top-10-Hit). Seit den 1980ern konzentrierte sie sich vor allem auf ihre TV-Karriere, veröffentlichte aber sporadisch Musik, die auch immer irgendwo auf der Welt chartete. Wir sind gespannt, wie das neue Album klingen wird, vorab zu hören gab es bei Redaktionsschluss noch nichts.

„More“ soll am 12. März erscheinen – inklusive Video(s). www.amandalear.com

