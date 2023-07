Eine Meisterin des Dance-Pop

× Erweitern Foto: Michelle Bredahl Rita Ora

Rita Ora präsentiert 2023 ihr langerwartetes neues Album „You & I“. Ein Geschenk an die Fans? Sicherlich. Aber auch ein äußerst vielseitiges Werk, das mit Ausflügen in verschiedene Genres aktueller Musik erfreut, ohne beliebig zu klingen.

Los geht es rechts dramatisch mit „Don't Think Twice“, einer discoiden Nummer voller Empowerment und Gefühl, die coole Antwort auf Céline Dions Schmonzette „Think Twice“ ...

Weitere Anspieltipps sind der poppige Vorab-Hit „You Only Love Me“ (wir berichteten) über falsche Gefühle im Suff, ein bisschen bitter, aber eine kleine Hymne aufs Schlussmachen. Ganz anders ist „Look at Me Now“. Eine starke Ballade mit verschwenderischen Streichern und einem Übermaß an Drama. Aber wirklich hörenswert. Das letzte Lied des Albums ist ebenfalls (mal) kein Dance, aber eine wunderbare Synthie-Nummer: „I Don't Wanna Be Your Friend“, wieder recht emotional, eine Nummer übers Lieben und Nähe.